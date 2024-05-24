英語多読 洋書47冊セット　Who was マクミラン ケンブリッジ

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英語多読洋書47冊セットです。・11冊 Whowas/were/isシリーズ・18冊 マクミランリーダーズLevel1～Level6・18冊 ケンブリッジイングリッシュリーダーズBeginner（Level0）～Level2合計47冊本のタイトルは写真2〜4枚目でご確認ください。おまけですがマクミランリーダーズの以下の3冊はCDがついています。・Themagicbarber・Alissa・ThestoryoftheOlympics―anunofficialhistory―【状態】書き込みや目立つ汚れ等はありません。古本にしては比較的状態が良いものを集めました。新品で購入し未使用のものもあります。ただ、あくまで古本であることをご理解お願い致します。充分検品をしておりますが万が一の見逃しの場合はご容赦ください。申し訳ございませんがバラ売りは予定しておりません。他にも洋書、リーダー、多読用図書を出品中（出品予定）ですので、よかったらご覧ください。よろしくお願い致します。#英語サイドリーダー#whowas#マクミラン#Macmillan#ケンブリッジ#Cambridge#Englishreaders#洋書#洋書多読#英語学習#英語多読#多読#英語児童書#児童書#リーダー#Reader#リーディング#Gradedreader#Leveledreader