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NCT127 SLOWACID 悠太 トレカ
商品番号 C30553211733
商品名

NCT127 SLOWACID 悠太 トレカ
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。NCT127悠太のトレカです。(slowacid,arトレカあり）Tシャツを購入した際の特典になります。★1度も外に持ち出しておりませんが初期のキズなど気になる方はご遠慮ください。⚠︎︎バラ売りの場合は割高になります。⚠︎︎急に消去する可能性あります。追加してほしい写真などありましたらお申し付けください！何かありましたらコメントよろしくお願いします。
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