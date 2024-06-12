ENHYPEN ソヌ FC 継続特典トレカ

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商品詳細
FC継続特典のトレカです。トレカはスリーブ＋硬質ケースにて発送します。他のメンバーも出品しています。スリーブ＋硬質ケースにて保管しておりましたが初期傷等もあると思います。神経質な方はご遠慮ください現在ENHYPENトレカ整理中です。過去へ遡る予定です。他の出品もご覧ください※コメントのやりとりをしていても、購入いただいた方が優先です。ENHYPENJUNGWONHEESEUNGJAYJAKESUNGHOONSUNOONI-KIエンハイプンエナイプンエンハイフンEN-イプニエナプヒスンジェイジェイクソンフンソヌジョンウォンニキトレカ マニフェスト#ENHYPEN#ソヌ#DARKBLOOD#FATE#ANSWER#DILEMMA#manifesto
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