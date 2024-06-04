NEW ニンテンドー 3DS LL メタリックブルー

NintendoNEWニンテンドー3DSLLメタリックブルーcolor:BLUEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ初期化・動作確認済み素人管理ですので上記画像をよくご確認ください。\u003c内容\u003e・本体(microSDなし)・充電器・使用していたケースとカバー売れなかったら下げていきますので値下げコメントには応じません。#任天堂#Nintendo



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