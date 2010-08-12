【限定生産】大竹伸朗　AT lanta 1945+50 ／ボアダムス都築響一

1996年アトランタ・オリンピックにむけての、現代美術作家5人によるアーティスト・ブック・プロジェクト（カルチュアル・オリンピアード）。1995年8月～10月アトランタに滞在し拾い集めた物、本人による写真、日本のイメージ等を、現地で集めた使用済ビルボード紙、その他5種類の紙に蛍光色で印刷。27点別刷写真手貼り、本体しおり糸に日本をイメージした豆本（32pp、蛍光4色、銀+黒）が取付けられた2冊組、限定1,500部。発行年:1996発行元:NEXUSPRESSサイズ:230×155mm仕 様:208頁その他:2色別紙写真27点手貼り背に多少の焼け、角若干の折れ、経年劣化による多少のシミ、手貼り写真の何枚か剥がれている箇所等ございます。詳細ご質問等お気軽にどうぞ！



大竹伸朗 AT lanta 1945+50 -SO BOOKS



ATlanta 1945＋50 大竹伸朗



ATlanta 1945＋50 大竹伸朗



ATlanta 1945＋50 大竹伸朗



都築響一のスナック芸術丸」第六十六夜 x DOMMUNE BROADJ Presents ...



ATlanta 1945＋50 大竹伸朗 | タイムカプセル



ATlanta 1945＋50 大竹伸朗



都築響一のスナック芸術丸」第六十六夜 x DOMMUNE BROADJ Presents ...



ATlanta 1945＋50 大竹伸朗



ATlanta 1945＋50 大竹伸朗 | タイムカプセル



ATlanta 1945＋50 大竹伸朗 | タイムカプセル



クロクイ デザイン: 現代美術館 大竹伸朗×都築響一



都築響一のスナック芸術丸」第六十六夜 x DOMMUNE BROADJ Presents ...



大竹伸朗 SO



古書古本 Totodo: 大竹伸朗 SO （大竹伸朗,都築響一,UCA宇和島現代美術）