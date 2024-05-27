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桑田真澄　サインボール（パイレーツ時代）
商品番号 K75163318638
商品名

桑田真澄　サインボール（パイレーツ時代）
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※１０年前にトークショーのお手伝いをしたとき　ご本人から頂いたものですケースは一度も空けていません
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