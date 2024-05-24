  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
日本の水彩画シリーズ9 古川弘 (第一法規出版)
商品番号 S12050646678
商品名

日本の水彩画シリーズ9 古川弘 (第一法規出版)
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,099 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

「日本の水彩画シリーズ9古川弘」匠秀夫(茨城県近代美術館館長)定価：-カバーにキズ汚れ(写真1〜3)がありますが、中身はキレイで問題なくご鑑賞頂けます。#乙アート日本美術界の水彩画の巨匠「古川弘」のアート集。美しい水彩画の数々をお楽しみ頂けます。◾️スペックタイトル：日本の水彩画シリーズ9古川弘編者：沢田利一(埼玉県立近代美術館学芸部部長)監修：匠秀夫(茨城県近代美術館館長)サイズ(約)：タテ33cm、ヨコ25.7cmカテゴリー：画集、アートブックタイプ：大型本ソフトカバー発行所：第一法規出版ページ数：46
http://narcologia.ru/goods/Stanford881473.html
http://narcologia.ru/goods/freezer276698.html
http://narcologia.ru/goods/displease74531.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru