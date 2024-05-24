日本の水彩画シリーズ9 古川弘 (第一法規出版)

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商品詳細
「日本の水彩画シリーズ9古川弘」匠秀夫(茨城県近代美術館館長)定価：-カバーにキズ汚れ(写真1〜3)がありますが、中身はキレイで問題なくご鑑賞頂けます。#乙アート日本美術界の水彩画の巨匠「古川弘」のアート集。美しい水彩画の数々をお楽しみ頂けます。◾️スペックタイトル：日本の水彩画シリーズ9古川弘編者：沢田利一(埼玉県立近代美術館学芸部部長)監修：匠秀夫(茨城県近代美術館館長)サイズ(約)：タテ33cm、ヨコ25.7cmカテゴリー：画集、アートブックタイプ：大型本ソフトカバー発行所：第一法規出版ページ数：46
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