☺︎民族と靖国神社 : 我が民族の祖国愛を象徴する靖国-招魂の思想☺︎

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商品詳細
父がコレクションとして保管しておりました。目立った汚れなどはなく状態はとっても良好です(^^)定価は59000円ととても高価なものです(\u003e_\u003c)タイトル︰民族と靖国神社:我が民族の祖国愛を象徴する靖国-招魂の思想。:〈祖国愛の神道〉は如何にして生まれたのか-。著者標目：日本改革政治連盟出版地（国名コード）：JP出版地：東京出版社：日本改革政治連盟出版年月日等：2015.12大きさ、容量等：351p;31cm注記：特別編集・永久保存版価格：59000円(税込)JP番号：22668862出版年(W3CDTF)：2015件名（キーワード）：靖国神社NDLC：AZ-616NDC（9版）：316.2:国家と個人・宗教・民族対象利用者：一般資料の種別：図書言語（ISO639-2形式）：jpn:日本語2000
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