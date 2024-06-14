光Genjiへ 最後の警告

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「光Genjiへ最後の警告」北公次定価:-#北公次#北_公次#本#芸術／音楽・舞踊中古品で購入し元々、焼けと表紙の部分にシールの剥がした跡と本の上の方が少し曲がっています。焼けの方も開いた1ページ目に小さな汚れと表紙部分のシールの剥がした跡があるのみでそれ以外は読む事に問題はないかと思います。素人目ですので、見落としがあるかと思います。曲がっているのとシールの剥がした跡などがあるため、購入した金額よりかなりお安く出品させていただきます。よろしくお願いいたします。