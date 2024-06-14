【美品・動作確認済】 PS4 Pro 『CUH-7200B B02』 +ソフト

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SONYPlayStation4CUH-7200BB02color:WHITEゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプHDD:1TBシステムソフトウェア:バージョン11.00（最新）#美品PS4#安心梱包#安心メルカリ便#安心の初期化済み使用頻度が少なく目立つ傷もなく綺麗ですが買い替えのため売却します。GRANTURISMOSPORTもセットです。（ディスクも綺麗です）出品にあたり起動して動作を確認しましたが全く問題ありません。個人データを設定してありますので、本体は初期化して送ります。商品に含まれるのは・PS4本体・ACケーブル・コントローラ（標準添付品）・GRANTURISMOSPORT・標準外箱※HDMIケーブルは付属しません。この外箱を段ボール箱に梱包して送ります。上記評価は個人の主観によるものでありますが、添付写真でご確認をお願いします。ご検討をお願いいたします。※使用頻度の少ないLogicool社製DrivingForceGTもありますので追って出品します。※本セットには含まれません。