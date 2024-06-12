第2種電気工事士筆記試験　実技試験　教科書と部材セットです。

第2種電気工事士の試験用に使ってました。教科書と実技のセットになります。ケーブルはないので近くのホームセンターでお願い致します。スリーブやゴムブッシングも足りなくなれば近くのホームセンターで追加できます。スイッチ(写真4)背面、配線を抜く時に差し込みところ欠けています。使用上は問題なく使えます。ランプレセクタプルの台座少し欠けてます。使用上は問題ありません。合格クリップをおまけで4個ついてます。写真に写っているものが全てになります。#電気工事士試験



第二種電気工事士 筆記&技能試験 参考書 材料工具一式 - 資格/検定



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