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商品詳細
武者アレスタアレスタシリーズの傑作だと思います。カセットの上のシールに破れがあります。それ以外は状態は悪くないです。動作確認とアルコール消毒しました。よろしくお願いいたします。発送は宅急便コンパクトを予定しています。#ゲーム#シューティング#メガドライブ#Other
http://narcologia.ru/goods/mythic683635.html
http://narcologia.ru/goods/conception610757.html
http://narcologia.ru/goods/enquire388289.html
武者アレスタ メガドライブ
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