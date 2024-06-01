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武者アレスタ メガドライブ
商品番号 A40800872618
商品名

武者アレスタ メガドライブ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

武者アレスタアレスタシリーズの傑作だと思います。カセットの上のシールに破れがあります。それ以外は状態は悪くないです。動作確認とアルコール消毒しました。よろしくお願いいたします。発送は宅急便コンパクトを予定しています。#ゲーム#シューティング#メガドライブ#Other
http://narcologia.ru/goods/mythic683635.html
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