BOSS エフェクター PS-5

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商品詳細
BOSSエフェクターPS-5BOSS#BOSS#BOSSエフェクターPS_5本体のみとなります。動作確認済みです。裏面はマジックテープが付いていたため少し汚れが有ります。【値下げ不可】値下げ交渉のコメントには、返信致しませんのでご了承いただけると幸いです。よろしくお願いします。
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