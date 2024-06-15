SONY PlayStation5 PS5 本体CFI-1000A01

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商品詳細
☆全国送料無料☆最終値下げ品！！ご覧いただきありがとうございます(o^^o)-------------------------------------------◆商品名 SONYPlayStation5プレイステーション5PS5本体CFI-1000A01◆商品の状態動作確認済みです！詳細は画像でご確認くださいませ。基本的には全ての商品を検品して清掃、除菌をしておりますが、画像に写らない(見落としてる)細かなキズやヨゴレがある場合がございます。あくまでも中古品なので、神経質な方はお断りしております。-------------------------------------------※付属品等がある場合は画像の物が全てになります！※即購入OK！※他のところでも販売しておりますので早い者勝ちです！※ペット、喫煙者無しです。※リユース品のため使用頻度は不明です。※プロフィールをご一読下さい！#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5m0929136942
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