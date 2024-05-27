全部セットです。定価1万円。ポスターは１ヶ月ほど壁にマスキングテープで飾りました。ポスターの後ろの方は傷は着いておりません。おまけにコムドットチップスのトレカと自作トレカをお付けいたします。なくなり次第終了です。即購入可能です。値下げ交渉可。#コムドット#コムドットチップス#コムドットやまと#コムドットゆうた#コムドットゆうま#コムドットひゅうが#コムドットあむぎり#コムドット写真集#コムドット雑誌#コムドットまとめ売り#コムドットプレミアム版



コムドット写真集 TRACE (アーティストシリーズM)



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