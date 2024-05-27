BTS 防弾少年団　韓流ぴあ　ポストカード　テヒョン　JHOPE 非売品　レア

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商品詳細
韓流ぴあ 購入特典のポストカードです。4枚繋がっていたものを切り離したものです。出回りが少なく貴重なものになります。暗所で大切に保管してましたが初期スレ、角の折れ、長期保管による経年劣化などある場合がございます。状態など画像でご確認ください。また気になる箇所がある場合、写真の追加しますのでお気軽にコメントください。補強、防水で折れ曲がらないよう、濡れないように発送致します。即購入可能です⭕️RMJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOKナムジュンラプモンジンソクジンユンギ シュガ ジェイホープホソクジミンテヒョンテテジョングクグク
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