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BTS 防弾少年団　韓流ぴあ　ポストカード　テヒョン　JHOPE 非売品　レア
商品番号 U71315504127
商品名

BTS 防弾少年団　韓流ぴあ　ポストカード　テヒョン　JHOPE 非売品　レア
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,861 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓流ぴあ　購入特典のポストカードです。4枚繋がっていたものを切り離したものです。出回りが少なく貴重なものになります。暗所で大切に保管してましたが初期スレ、角の折れ、長期保管による経年劣化などある場合がございます。状態など画像でご確認ください。また気になる箇所がある場合、写真の追加しますのでお気軽にコメントください。補強、防水で折れ曲がらないよう、濡れないように発送致します。即購入可能です⭕️RMJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOKナムジュンラプモンジンソクジンユンギ　シュガ　ジェイホープホソクジミンテヒョンテテジョングクグク
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