『限定品』サクラ大戦コンプリートボックス・サクラ大戦熱き血潮に初回限定版

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商品詳細
サクラ大戦コンプリートBOX・サクラ大戦~熱き血潮に~初回限定版※サクラ大戦~熱き血潮~初回限定版ですが、ソフト無し。特典ありのお品物です。再販はないレアなお品物です。ご理解の上ご購入をお願い致します。・2枚目のお写真で、開ける時にできた傷があります。その他、は傷はありません。⭐︎即購入可能⭐︎#サクラ大戦#サクラ大戦コンプリートbox
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