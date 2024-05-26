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バリ絵画
商品番号 F84427771989
商品名

バリ絵画
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...宗教・神話2000年にバリ旅行をした際に購入した絵画です。サイズ47×40インドネシアウブドアジアンアジアアンティーク
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