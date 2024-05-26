八木勇征 ヤギッコリー ヤギッコリー パスケース

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閲覧ありがとうございます！写真の3枚目にある通り右下に汚れがあります。ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。またフォトカードは付きません。即購入×写真をご覧になってご了承の上一言コメントお願いしたいです。また1週間取り置きをして買わない方が居た為専用にすることはできません。質問等ありましたらお気軽によろしくお願い致します！