Newニンテンドー3DSLL 大乱闘スマッシュブラザーズ エディション 本体

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商品詳細
Nintendoニンテンドー3DSLLレッド/ブラックcolor:BLACKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo使わなくなったため出品いたします。充電ないですが正常に動きます。充電コード、タッチペンありません。本体のケースも付けて発送いたします。自宅保管ですのでご理解あるか方ご購入お願いします。初期化してないです
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