M3951●江戸明治和本等＞〈補正〉新撰商売往来（成瀬正忠・折本）往来物



M2932○江戸明治和本○〈新板〉大坂進・返状 元禄頃 稀書往来物 ...



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新発見の往来物021-025



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通宝商賣往来』 | コレクション | 印刷博物館 Printing Museum, Tokyo



M2677○江戸特選和本○〈ゑ入〉女訓抄（万治元年） | labiela.com



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●江戸明治和本●〈補正〉新撰商売往来（成瀬正忠・折本）【判型】折本1帖。縦281粍。【作者】成瀬正忠作。小島春（雲渓）書。【年代等】明治15年4月版権届。明治15年5月初刊。明治20年11月補正・再刊。刊。［東京］東京府商法講習所蔵板。大和屋松之助（西宮松之助）売出。【備考】分類「往来物」。『〈補正〉新撰商売往来（成瀬正忠・折本）』は、「夫れ商売の目的は天産、人造数々の品の有無を相通し自他の便利を謀るなり…」と商売の根本を始め商業のあらましや商人の心得を綴った折手本で、近世流布本『商売往来』とは全くの別文。近代商業における実務上の基本心得、帳簿類・簿記法、債権・証書類、金融・通貨（日本と外国の通貨）、貿易・運輸（貿易品目・貿易港）等を述べ、末尾では商業発展が富国のためであると諭す。半折（1頁）に大字・2行・無訓で記す。本来、東京府商法講習所の教諭である著者が同所10級生用に編んだ習字手本であったが、それを一般にも頒布したものが本書である。また、明治20年11月には補訂版『〈補正〉新撰商売往来』（高等商業学校蔵板）が刊行されたほか、用語解説や関連法規を頭書に収録した読本『〈鼇頭〉新撰商売往来』（半紙本）も併せて刊行された。なお、近代商業80業種を詳述した『商業慣習誌（一名、商売道案内）』も同一著者・板元によって上梓されている。★原装・題簽付・状態概ね良好。【参考価格（初出品時の相場）：日本の古本屋で、円～円】。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。