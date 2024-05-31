【最短翌日着】PS4 PRO プレステ4 プロ 本体 1TB 7100B

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こちらはSONYPlayStation4になります。型番PlayStation4PROCUH-7100B1TBブラック完動品【PS4PRO版すぐに遊べるセット】◾︎通常版PS4と比べハイスペックなCPU・GPUを搭載しており、処理速度も早く、4Kにも対応しております。ゲームをやり込むならPRO版をおすすめします。◾︎動作確認済み・専用コード付きソフトがあればすぐに遊べます。・データはフル初期化済みです。【商品状態】◾︎本体、コントローラーに関して目立つ傷なく綺麗な状態です。・コントローラーは動作良好でFPSでもしっかりと動きます。・分解歴等はありません(封印シール付き)◾︎出品時に清掃済みです。・アルコール除菌シートで隅々まで綺麗にしていますので、届いてすぐに使って頂けます‼️【内容物】・外箱・本体・純正コントローラー・電源ケーブル・HDMIケーブル・USBケーブル・取り扱い説明書◾︎専用コード類を全て付属しておりますので、ソフトを買えばすぐに遊べる状態になっています。【発送について】▶︎支払い後24時間以内にメルカリ便で発送させて頂きます。・送料無料で追跡番号もあります。・安心の匿名配送です。▶︎基本的に早い者勝ちですので交渉中でも購入手続きされた方を優先します。コメント無しで購入OKです‼️#PS4#PlayStation4#プレイステーション#本体#ゲーム機#DUALSHOCK4#コントローラー#PSVR#Switch#PS4PRO#プレステ4#PS4#PS51811