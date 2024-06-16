ASTRO リリイベ ムンビン握手券

ASTRO日本リリースイベント会場：マイドームおおさかEホールムンビン1回目個別握手会の参加券になります。現在こちらは開催が延期となっておりますが、次の来日時に開催すると公式より発表がございました。ただし万が一、イベントが中止等の如何なる場合でも返金、返品は致しかねますのでご了承お願い致します。即購入OK買う気のないいいねはご遠慮ください。値下げ予定はありませんのでこれ以上いいねが増える場合値上げする可能性がございます。#ASTRO#チャウヌ#ウヌ#ムンビン#ユンサナ#ラキ#MJ#エムジェイ#ミョンジュン#ジンジン#ジヌ#JINJIN



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