PS VITA ブルーリフレクション 幻に舞う少女の剣プレミアムボックス

BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣 プレミアムボックス (初回封入特典(オリジナルテーマ&ゲーム内コンテンツ「フリスペ! 」着せ替えテーマ & 制服がスクール水着になるダウンロードシリアル) 同梱)- PS Vita