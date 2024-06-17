ENHYPEN ダークムーン DARKMOON イアン ジェイ トレカケース

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ENHYPENDARKMOONJaan(ジェイ、イアン)のトレカケースです。7月29日のソウルコン現地で購入いたしました。新品未開封です。クッション封筒に入れて発送いたします。初期キズ等ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。ご質問等、お気軽にお声掛けください。即購入可多少のお値下げ可ENHYPENDARKMOONFATEJayダクムンPHOTOHOLDERKEYRINGトレカケースダークムーンジョンウォンヒスンジェイジェイクソンフンソヌニキ