YAMAHA MT400 　マルチトラックレコーダー　MTR



美品YAMAHA MT400 マルチトラックレコーダー MTR/マイク・ケース付 | フリマアプリ ラクマ



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動作チェック済み。古い機械ですので各ノブにチリノイズありましたのでコンタクトスプレーでメンテナンスし、現状はノイズ消えましたが、そのうち出てくるかも知れません。カセットもスムーズに動いてます。チェック用の電源アダプタ(yamahapa-1dc12v)で確認しましたが、アダプタは付属しません。アダプタは互換用が1500円くらいでネットで入手できます。説明書もありませんがYAMAHAのHPにあります。大きい機械の割りに4トラックのみですが、懐かしさに浸りながらオリジナルのデモテープを宅録してください。