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YAMAHA MT400 　マルチトラックレコーダー　MTR
商品番号 E27397514933
商品名

YAMAHA MT400 　マルチトラックレコーダー　MTR
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作チェック済み。古い機械ですので各ノブにチリノイズありましたのでコンタクトスプレーでメンテナンスし、現状はノイズ消えましたが、そのうち出てくるかも知れません。カセットもスムーズに動いてます。チェック用の電源アダプタ(yamahapa-1dc12v)で確認しましたが、アダプタは付属しません。アダプタは互換用が1500円くらいでネットで入手できます。説明書もありませんがYAMAHAのHPにあります。大きい機械の割りに4トラックのみですが、懐かしさに浸りながらオリジナルのデモテープを宅録してください。
http://narcologia.ru/goods/preference38038.html
http://narcologia.ru/goods/kindness829005.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric842045.html
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