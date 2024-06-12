新品　Magic Tree House 英語絵本36冊　ワークブック1冊　音源付

#絵本量販リスト#MaiyaPen対応絵本リストMagicTreeHouseseries1マジック・ツリーハウス シリーズ1本36冊+1冊Workbook新品 #マイヤペン対応練習帳はマイヤペン非対応音源おまけ付2-28巻はネーティブ音声サイズ：13*19cm仕様：ペーパーバック★#MaiyaPenがなくても通常の絵本と同じように支障なく使えます。【音源】絵本のMaiyaPen専用dab、MP3音源データはGoogledrive経由で共有できます。必要な場合は取引メッセージ欄でお申し付けくださいませ。※海外の出版物は製本、紙質、印刷等、日本の本と比べ、多少の凹み、小キズ、汚れなど粗かったりする場合があり、気になる方はご遠慮ください。※MaiyaPen対応版絵本は、仕様上で音が鳴らないページがございます。ご了承ください。※国際運送で凹み、割れ、汚れなど不備がある場合がございますが、絵本に影響がありません。気になる方はご遠慮ください。※音声データはおまけ付です。音声の品質や不具合など理由での返品、悪い評価はご遠慮ください。#洋書#英語絵本#読み聞かせ#子供英語#オックスフォード#ORT#サイトワーズ#フォニックス#sightwords#phonics#scholastic#多聴多読#おうち英語 #英検#バイリンガル#トライリンガル#音声ブック#寝かしつけ絵本#DWE#ReadAlong#ディズニー#Disney#maiyapen#MaiyaPen#Maiyaペン#マイヤペン



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