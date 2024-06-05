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コトブキヤ　MARVEL美少女 ジュビリー フィギュア
商品番号 A82023255520
商品名

コトブキヤ　MARVEL美少女 ジュビリー フィギュア
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KotobukiyaX-menJubilationLeeケースに入れて飾っていました。箱はありません。プラスチックは縁を切り取って残してあります。画像6段ボール箱で発送いたします。値下げ希望の方は希望額をご提示ください。
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