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美品　エレクトロボイス　RE20 BLACK (Electro-Voice)
商品番号 F95266353228
商品名

美品　エレクトロボイス　RE20 BLACK (Electro-Voice)
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 32,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。エレクトロボイスのダイナミックマイク日本でなかなか手に入らないRE20BLACKモデルです。BLACKは人気も高く値段も高いので苦労して入手したのですが、自分の声に残念ながら合わなかったので出品します。購入でテストなどで数時間使用のみ動作、音声、EQ切り替え、もちろん全て問題ありません。変な匂いなどもありません。3枚目の写真に、若干の傷があります。利用するには見えない部分になります。他に目立つ傷は見受けられません。見落としはご了承ください。付属品は全て写真の通りになります。ダンボール、緩衝材にて梱包して送ります。種類···マイク#エレクトロボイス#RE20#ブラック#黒
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