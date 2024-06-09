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商品詳細
〜NintendoGAME＆WATCHGOLDMANHOLE〜(任天堂 ゲームウォッチゴールド マンホール)★ボタン電池2個お付けしますので、開封後すぐに遊んでいただけます。昔のゲームウォッチを楽しみたい方、レトロゲーム好きの方に特にお勧めです。(ボタン電池の入れ方を操作(電池をガチャガチャさせる)する事で、ハイスピードやロースピードの裏技モードも楽しめます！)●音、ボタン操作も問題ありませんので、普通にゲームを楽しめます。●本体表面に多少の傷がありますが、液晶の液漏れはなく画面は奇麗な状態です。●箱、説明書は付いていますが、痛みがあります。●お値引き交渉は致しておりませんので、何卒よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/enquire897089.html
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