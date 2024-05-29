LOUDNESS LIVE IN SEOUL20051203 ラウドネスDVD

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LOUDNESSLIVEINSEOUL20051203OFFICIALBOOTLEGDVDSERIESTWOOFFICIALBOOTLEGDVD徳間ジャパンコミュニケーションズLOUDNESS公認海賊版シリーズ第二作の今回は2005年12月に韓国ソウル市で行われたオリジナルメンバーとしては初のワンマンライブ。初の試みとなるメンバー自らによるオフステージの撮影に加え、インタビュー収録ありのオールライブノーカット版、ライブレコーディングも必聴。CRAZYDOCTORINTHEMIRROREXULTATIONLUNATICWINDSOFTHEVICTORYCRAZYSAMURAICROSSLOUDNESSROCKSHOCKTHEBATTLESHIPMUSASHICRAZYNIGHTS.D.I.
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