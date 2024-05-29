2023-2024年版 FP1級 合格テキスト ＆ 問題集

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①「2023-2024年版1級FP技能士(学科)学習テキスト」ビジネス教育出版社のサイトに掲載されていたテキストの訂正箇所をフリクションペンで書き加えた箇所があるかも知れませんが、それ以外の書き込みしていないと思います。②「2023-2024年版1級FP技能士(学科)対策問題集」応用編は全ての分野にフリクションペン書き込みがあります。基礎編は、C・D・E分野は書き込みがあります。A・B・F分野は書き込みはないかと思います。問題集の赤フリクションペン書き込みの『(例)P100』はテキストの100ページ参照の意味合いです。フリクションペンの書き込みは消すこともできますが、現状のまま送付させていただきます。書き込みについても全てのページを確認している訳ではないので、書き込みあり＝やや汚れや傷ありで出品させていただきました。発送方法は変更する可能性があります。ファイナンシャル・プランニング技能検定研究会/ファイナンシャル・プランニング技能検定研究会#ファイナンシャル・プランニング技能検定研究会#ファイナンシャル・プランニング技能検定研究会#本#社会／経済・金融