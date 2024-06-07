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TWICE THE STORY BIGINS タイ盤　レアトレカ
商品番号 A38119570671
商品名

TWICE THE STORY BIGINS タイ盤　レアトレカ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THESTORYBIGINSタイ盤のトレカとなっております。出回りが少ないレアトレカです。※左下に白かけがあります。TWICEtwiceジョンヨンタイ盤トレカ
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