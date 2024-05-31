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newニンテンドー3DS ブラック
商品番号 N93820166399
商品名

newニンテンドー3DS ブラック
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 6,600 円
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商品詳細

Nintendonewニンテンドー3DSブラック動作確認済み新品に保護フィルムを貼って使用していたので、今ある中古ではかなり綺麗かと思います。充電器(任天堂)、ケースとタッチペン(社外品)、おまけでDSのソフト(面白いです)をおつけします。他に何か気になる事がございましたら、お気軽にコメントください。
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