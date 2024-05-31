newニンテンドー3DS ブラック

Nintendonewニンテンドー3DSブラック動作確認済み新品に保護フィルムを貼って使用していたので、今ある中古ではかなり綺麗かと思います。充電器(任天堂)、ケースとタッチペン(社外品)、おまけでDSのソフト(面白いです)をおつけします。他に何か気になる事がございましたら、お気軽にコメントください。



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