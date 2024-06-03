Wii ソフト　13個

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ご覧頂きありがとうございます！Wiiソフト 13個とWiiモーションプラス、カバー2個ずつのまとめ売りです。○大乱闘スマッシュブラザーズ エックス○SUPERMARIOGALAXYスーパーマリオギャラクシー○ワリオランドシェイク○MONSTERHUNTERtri-モンスターハンター3○不思議のダンジョン 風来のシレン3からくり屋敷の眠り姫○宝島Zバルバロスの秘宝 ○街へいこうよ どうぶつの森○にゃんこと魔法のぼうし○RuneFactoryFrontierルーンファクトリー フロンティア○RuneFactoryOceansルーンファクトリー オーシャンズ○WiisportsResortWiiスポーリゾートWiiモーションプラス シロ クロWiiモーションプラス専用ジャケット シロ クリアホワイト クロソフト自体に問題はありませんが、付属の説明書が折れているものなどがあります。Wiiモーションプラス専用ジャケットは埃がつきやすい素材なので使用感あります。他にもゲーム類出品しております。よろしくお願い致します(*^^*)#任天堂#ゲーム#アクション#Wii#Wii#カバー