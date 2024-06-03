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Wii ソフト　13個
商品番号 F79350201462
商品名

Wii ソフト　13個
ブランド名 ウィー
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！Wiiソフト　13個とWiiモーションプラス、カバー2個ずつのまとめ売りです。○大乱闘スマッシュブラザーズ　エックス○SUPERMARIOGALAXYスーパーマリオギャラクシー○ワリオランドシェイク○MONSTERHUNTERtri-モンスターハンター3○不思議のダンジョン　風来のシレン3からくり屋敷の眠り姫○宝島Zバルバロスの秘宝　○街へいこうよ　どうぶつの森○にゃんこと魔法のぼうし○RuneFactoryFrontierルーンファクトリー　フロンティア○RuneFactoryOceansルーンファクトリー　オーシャンズ○WiisportsResortWiiスポーリゾートWiiモーションプラス　シロ　クロWiiモーションプラス専用ジャケット　シロ　クリアホワイト　クロソフト自体に問題はありませんが、付属の説明書が折れているものなどがあります。Wiiモーションプラス専用ジャケットは埃がつきやすい素材なので使用感あります。他にもゲーム類出品しております。よろしくお願い致します(*^^*)#任天堂#ゲーム#アクション#Wii#Wii#カバー
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