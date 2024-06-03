ニンテンドー3ds ll

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商品詳細
ニンテンドー3dsllとソフトのセットです。！動作確認済み・ソフト読み込み確認済み・3d機能確認済み・無線機能確認済み・全てのボタン動作確認済み・スティック動作確認済み・充電確認済み・音確認済み・歩数カウント確認済み・画面焼けありません・タッチ機能確認済みカメラが使えません。充電の接触が悪いです。アナログスティックは入力した方向にちゃんと動きますがスティックが取れています、300円ほどで換えのスティックを購入することができます。外側は傷が多いですが内側は綺麗です。画面に傷や割れはありません綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/symmetric618645.html
http://narcologia.ru/goods/enquire628389.html
http://narcologia.ru/goods/passivity498083.html
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