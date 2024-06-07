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ヤマハ　フルート　ハンドメイド　頭部管　タイプ　M
商品番号 U28442218947
商品名

ヤマハ　フルート　ハンドメイド　頭部管　タイプ　M
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 27,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハフルート　ハンドメイド　頭部管　タイプ　Mケース付き　メルベーユに装備された頭部管になります。単品にて購入致しました。ビジュータイプの流れになりまので、今流行りの音量重視から、音色、柔らかさ重視タイプの頭部管になります。中古になります。擦り合わせなどは楽器店にてお願い致します。種類···フルートアクセサリー・パーツ···その他種類···フルートアクセサリー・パーツ···その他
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