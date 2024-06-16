文学 平家物語 上巻 岩波文庫 1949年 希少 レア 入手困難 古典 古書 ...

【希少】【レア】【入手困難】「平家物語上巻山田孝雄校訂岩波文庫1949年」です。昭和24年6月30日第19刷発行押入れの奥から出てきた昭和前半の古本の1冊です。懐かしく思われる方もおられるのではないでしょうか。自宅保管の古い本ですので、変色、色あせ、黄ばみ、凹み・折れ、傷等ご容赦お願いいたします。特に外箱、カバーパラフィン紙は経年の変色破れが見られます。家庭保管の中古品古本であることを、ご理解、ご納得の上ご購入くださる方にお譲りいたします。古本 レア 希少 貴重 レトロ 入手困難 アンティーク 骨董品 骨董本 古書 古典 ヴィンテージ 昭和レトロ 大正浪漫 コレクター コレクション 絶版本 絶版 平家物語 岩波文庫 山田孝雄#平家物語#山田孝雄#山田_孝雄#本#日本文学／小説・物語



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