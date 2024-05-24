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- 【源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦鷺見込文 中平盃。
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商品詳細
【日本伝統工芸】古伊万里の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 舘林源右衛門作の平盃になります。この盃は源右衛門特有の古伊万里伝統図柄で描かれた染錦鷺見込文の中平盃です。美しい図柄と裏図柄の染付花唐草模様はすべて手描きになります。【中平盃の寸法】口径７.２㎝、高さ２.６㎝。【共箱】桐箱。【窯元価格】￥２２,０００.－【送料】送料込みです。種類…盃素材…陶磁器焼物ブランド…源右衛門 有田焼
http://narcologia.ru/goods/perforce547165.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei381271.html
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