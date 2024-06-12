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リサラーソン ディエチキャット ブラウン\u0026グレー ２体 北欧雑貨 猫の置物
商品番号 N41554881192
商品名

リサラーソン ディエチキャット ブラウン\u0026グレー ２体 北欧雑貨 猫の置物
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 9,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディエチキャットブラウン\u0026グレー２体セット1965年のMENAGERIシリーズのKATT、1971年のJURAシリーズのSTORAKATTENをモチーフに製作されました。ソールドアウトのお店が多い人気のお品です。サイズ高さ12cm(しっぽの先まで)、全長8cm、幅7cm16500円✖️2＝　33000円テイスト···北欧モダン高さ···～19.9cmマリメッコ　ビームス　ビショップ　ダンタンpotandteaイデー　アクタス　イッタラ　Arabiaアラビア　ムーミン　マグカップスウェーデンFinlandフィンランド　アンティークヴィンテージ　Rasymattoパラティッシ　トゥオキオ　スンヌンタイ　マmarimekkoスコープ　scopeロールストランド　かもめ食堂　イイホシユミコ　カップビンテージ小物Gustavsbergグスタフスベリ　StigLindbergスティグリンドベリLisaLarsonリサラーソンUllaProcopeウラプロコッペ　ムーミン北欧暮らしの道具展　アンティークリンネルクウネルキナリノ　クラスカ　ムーミン　北欧暮らしの道具展　foglinenwork暮らしの道具店コトゴト　くるみの木くらすこと天然生活中川政七商店無印良品倉敷意匠大変希少なお品だと思います、コレクターの方はこの機に是非如何でしょうか。
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