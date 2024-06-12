リサラーソン ディエチキャット ブラウン\u0026グレー ２体 北欧雑貨 猫の置物

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商品詳細
ディエチキャットブラウン\u0026グレー２体セット1965年のMENAGERIシリーズのKATT、1971年のJURAシリーズのSTORAKATTENをモチーフに製作されました。ソールドアウトのお店が多い人気のお品です。サイズ高さ12cm(しっぽの先まで)、全長8cm、幅7cm16500円✖️2＝ 33000円テイスト···北欧モダン高さ···～19.9cmマリメッコ ビームス ビショップ ダンタンpotandteaイデー アクタス イッタラ Arabiaアラビア ムーミン マグカップスウェーデンFinlandフィンランド アンティークヴィンテージ Rasymattoパラティッシ トゥオキオ スンヌンタイ マmarimekkoスコープ scopeロールストランド かもめ食堂 イイホシユミコ カップビンテージ小物Gustavsbergグスタフスベリ StigLindbergスティグリンドベリLisaLarsonリサラーソンUllaProcopeウラプロコッペ ムーミン北欧暮らしの道具展 アンティークリンネルクウネルキナリノ クラスカ ムーミン 北欧暮らしの道具展 foglinenwork暮らしの道具店コトゴト くるみの木くらすこと天然生活中川政七商店無印良品倉敷意匠大変希少なお品だと思います、コレクターの方はこの機に是非如何でしょうか。
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