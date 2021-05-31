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人渣反派ま系統 韓国限定版 BOXセット 全３巻●商品名：韓国語小説 人渣反派自救系統 韓国限定版 ボックスセット 全３巻●セット内容：韓国語小説・１巻・２巻・３巻特典は写真にあるものだけです。必ずご確認ください！・イラストカード ４種・マスキングテープ※メモ帳 ※少し使用(写真ご確認ください)※タペストリー 一時飾ってましたので多少の焼けがあります。ご了承下さい。(写真をご確認ください)●韓国発売日：2021-05-31●著：墨香銅臭●出版社：copinbooks◆全て韓国語なので韓国語勉強にも！翻訳アプリの画像翻訳を使用して読む事もできます。●人渣反派自救系统穿书自救指南MXTX中華BL