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LE SSERAFIM ルセラフィム ウンチェ kms 限定 トレカ 中国 中華
商品番号 H50808485292
商品名

LE SSERAFIM ルセラフィム ウンチェ kms 限定 トレカ 中国 中華
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,322 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルセラフィムウンチェKMS限定トレカ公式です海外製品のため、初期傷等ご理解いただける方のみお願いいたします(完璧を求める方や、神経質な方はご購入をお控えください)即ご購入いただいてかまいませんスリーブ＋硬質ケース、防水し発送いたします(コンビニ払いご希望の方は、ご購入後の最初のメッセージでお支払い予定日お知らせください)withfansウンチェも出品しています、おまとめ歓迎です#LeSserafim#ルセラ#チェウォン#サクラ#ユンジン#カズハ#ウンチェ#kmstation#ラキドロ
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