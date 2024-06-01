ニンテンドー 3DS ジャンク品

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商品詳細
長年使用していたため、傷は見受けられます。画面には細かい傷はありますが、問題なく使用していただけると思います。動作確認、初期化済み。充電器付き。タッチペンは紛失しております。Nintendoニンテンドー3DSミスティピンク定価:￥14286color:PINKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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