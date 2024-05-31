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ポケモンカードゲーム映画10周年記念プレミアムシート
商品番号 I58510850890
商品名

ポケモンカードゲーム映画10周年記念プレミアムシート
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小学生の頃に購入して今まで持っていたもので、折れたりはしていませんが、角や端っこに傷などはあるので美品ではないです！ご了承の上でご購入下さい！見ずらいとは思いますが、なるべく写真での判断でお願い致します！ポケカdpadv
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