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- 【美品】マクファーレントイズ X-MAS サンタクロース フィギュア SPAWN
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商品詳細
ご購入の前に必ずプロフィールをご覧下さい。こちらの商品は即発送可能です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーMcFarlaneToysTwistedX-masSantaClausPereNoelマクファーレントイズ クリスマス サンタクロース◻︎サイズブリスター：23×23.3cmフィギュア：全長約14cm◻︎状態ブリスターの右側の上下と奥をデザインナイフで直線に開封しております。開封しましたが箱から出す事なく飾っていた為、フィギュア本体は傷や汚れなく綺麗な状態。ブリスターの開封跡、細かなスレ傷ございます。◻︎備考帽子とガスマスクを外すと画像7枚目の様なゾンビフェイスのサンタクロースになりますTシャツには『staybellsring...』の文字#USトイ#アメトイ#おもちゃ#フィギュア#ヴィンテージトイ#スポーン#マクファーレン#クリスマス#サンタクロース#ゾンビ#toy#figure#vintage#mcfarlane#xmas#santaclaus#spawnUSトイアメトイおもちゃフィギュアヴィンテージトイスポーンマクファーレンクリスマスサンタクロースゾンビtoyfigurevintageMcFarlanexmassantaclausspawn
http://narcologia.ru/goods/protein404334.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant281282.html
http://narcologia.ru/goods/calling675650.html
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美品】マクファーレントイズ X-MAS サンタクロース フィギュア SPAWN-
マクファーレントイズ TWISTED XMAS/サンタクロース
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新品】未開封 マクファーレントイズ 7インチ フィギュア 人形 スポーン ...
サンタ・スポーン SPAWN SERIES24
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