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ゲームボーイミクロパープル未開封品　Unopened unused item
商品番号 Y84944965273
商品名

ゲームボーイミクロパープル未開封品　Unopened unused item
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 21,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。NintendoGAMEBOYmicroゲームボーイミクロパープルです。商品の状態ですが付属品含め未開封未使用です。外箱は少しだけ痛みがあります。美品だと思いますがあくまでも個人保管になりますのでその旨ご了承下さい。ゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#携帯ゲーム#ゲームボーイアドバンス#ゲームボーイミクロ#任天堂#Nintendo#新品未使用#レトロ#未使用品#Unopened#unuseditem
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