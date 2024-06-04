J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう!'04ファイナルパーフェクトガイド

【入手困難】J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう!'04ファイナルパーフェクトガイドファミ通責任編集定 価：￥1800発行日：2004年9月30日 初版発行◎コメントなし即購入大歓迎◎サカつく04攻略本 帯付 初版です。■□商品のコンディション□■新品購入後、自宅暗所の本棚で保管していました。小さい傷や凹み、カバー端の捲れなど(画像参照)使用感はありますが、破れや折れ、書込みはありません。素人長期保管中古品につき、経年劣化等ご理解いただいた上で、ご購入をお願いいたします。――――――――――――――――――――――――※喫煙者・ペットはおりません。#ファミ通責任編集#本#生活／諸芸・娯楽#サカつく04#サカつく



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