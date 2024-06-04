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2PM 雑誌切り抜き153P
商品番号 A70494681476
商品名

2PM 雑誌切り抜き153P
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 16,054 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本の雑誌、韓国の雑誌含めた切り抜きになります。2PMの仲の良さや、メンバーの当時の心境や趣味の記事今や人気のJUNHOも沢山あります！　今では手に入らない超貴重別冊付録も入っているのでページ数は表記より多いです。A4サイズクリアファイル60POCKET×2A4サイズクリアファイル　33P追加合計153ページに及ぶ切り抜きです。とても貴重だと思います。大切に保管してきたのでとても綺麗な状態です。送料が高いのでそこのところ宜しくお願いします#2PM#JUNHO　#ジュノ　#切り抜き　#雑談　#超美品　#超貴重　#韓国雑誌含む
http://narcologia.ru/goods/kindness913905.html
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