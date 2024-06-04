2PM 雑誌切り抜き153P

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商品詳細
日本の雑誌、韓国の雑誌含めた切り抜きになります。2PMの仲の良さや、メンバーの当時の心境や趣味の記事今や人気のJUNHOも沢山あります！ 今では手に入らない超貴重別冊付録も入っているのでページ数は表記より多いです。A4サイズクリアファイル60POCKET×2A4サイズクリアファイル 33P追加合計153ページに及ぶ切り抜きです。とても貴重だと思います。大切に保管してきたのでとても綺麗な状態です。送料が高いのでそこのところ宜しくお願いします#2PM#JUNHO #ジュノ #切り抜き #雑談 #超美品 #超貴重 #韓国雑誌含む
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