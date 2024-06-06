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- Deva Tarot デーバタロット 絶版
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商品詳細
中古で購入しましたが、使う機会が無いため出品いたします。パッケージに傷があります。とても素敵な品で出品を迷っているため、購入希望の際はコメントお願いいたします。●商品説明“DEVA”とは人間の力を超えた何かを意味します。文化によってそれは悪魔や天使、神などを意味してきました。このデッキは1986年に製作された特殊なタロット・カード。大アルカナには通常の22枚に加え”Separator“-『分離』を表すカードが加わり、小アルカナにはディスク、ワンズ、カップ、ソードに加え5つ目のスートである“Triax”が加わった93枚から構成されています。どこか東洋的な雰囲気が漂うデザインが印象的なカード。メーカー：PIATNIK/Austriaカードサイズ：90×110mm枚数：93枚
http://narcologia.ru/goods/ordering988579.html
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