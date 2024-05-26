プーステーション2 (動作確認済み) ソフト付き10点セット

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商品詳細
セット内容:・プレイステーション2本体・コントローラー2個・ケーブル1本・電源コード1本・メモリーカード・説明書・ゲームソフト３点(太鼓の達人2種類とナルニア国王物語)合計10点セットです。ゲームソフトについては1点ずつ個別相談で単品にすることも可能です。それ以外は全てセット販売とさせて頂きます。動作確認済みたまに接続が緩むことがあります。素人管理のためご容赦ください。中古品につき、全体的に傷や汚れ等がございます。十分にご理解頂いた上で購入下さいませ。◎匿名配送◎雨濡れ防止のためビニールに入れて発送します◎ペットいません◎タバコ吸いません#プレステ2#プレステ2本体#太鼓の達人#ナルニア国王物語#ゲームカセット#ゲームソフト#プレイステーション#playstation#sony#ゲーム#テレビゲーム
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